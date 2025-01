Relativ friedliche Silvesternacht in Rheinland-Pfalz

Polizei und Feuerwehr sind trotz zahlreicher Einsätze zufrieden mit dem Verlauf der Silvesternacht in Rheinland-Pfalz. In Neuwied brannte eine Lagerhalle ab, im Oberwesterwald ist der Strom ausgefallen.

Mit Feiern und Feuerwerk haben die Menschen in Rheinland-Pfalz das Jahr 2025 begrüßt. Dabei blieb es laut ersten Informationen vom Feuerwehr und Polizei weitgehend friedlich.

Es habe allerdings zahlreiche Einsätze gegeben. Meist ging es dabei demnach um Streitigkeiten und den gefährlichen Umgang mit Feuerwerkskörpern.

Aber auch wenn es viele kleinere Einsätze gab, sei die Silvesternacht im erwartbaren Rahmen verlaufen, heißt es von den Polizeipräsidien auf SWR-Anfrage. Nennenswerte Angriffe auf Einsatzkräfte wie in den vergangenen Jahren gab es in Rheinland-Pfalz nicht. Anders in Berlin. Dort wurden Polizei und Rettungskräfte angegriffen und teilweise verletzt. Bundesweit hat es in der Silvesternacht vier Tote gegeben.

Großbrand in Lagerhalle in Neuwied

Viel zu tun hatte in Rheinland-Pfalz allerdings die Feuerwehr, besonders in Neuwied. Eine Lagerhalle mit Holzpaletten ist laut Polizei in der Nacht in Flammen aufgegangen. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an. Durch die starke Hitze seien auch angrenzende Häuser im Ortsteil Engers beschädigt worden, hieß es. Der Sachschaden liegt laut Polizei im mittleren sechsstelligen Bereich. Ursache des Feuers sei wohl eine Silvesterrakete gewesen.

Bereits kurz zuvor war in Neuwied ein Feuer in einer Wohnung in der Straße "Ringmarkt" ausgebrochen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand, der Schaden hier liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Auch dieser Brand sei vermutlich durch eine Silvesterrakete ausgelöst worden.

Stromausfall im Oberwesterwald

Im gesamten Oberwesterwald ist am Neujahrsmorgen der Strom ausgefallen. Das teilte die Leitstelle Montabaur mit. Sie rief die Menschen dazu auf, nur in Notfällen den Notruf 110 (Polizei) und 112 (Feuerwehr) zu wählen. Der Stromverbrauch über Akkus und Batterien sollte auf das Nötigste reduziert werden.

Arbeitsreichste Nacht für die Feuerwehr

Auch im übrigen Land gab es den Angaben zufolge viele Brände. In Birkenheide im Rhein-Pfalz-Kreis musste die Feuerwehr zu zwei Häusern und vier Autos ausrücken, die Feuer gefangen hatten. In Neustadt/Weinstraße gab es laut Polizei zwei Pkw- und drei Balkonbrände.

Auch die Feuerwehr in Mainz spricht von der arbeitsreichsten Nacht des Jahres. Zahlreiche Brände mussten gelöscht werden, wobei zwei Menschen leicht verletzt wurden. Großbrände oder Angriffe auf Feuerwehrleute habe es aber nicht gegeben.

Schon vor der Silvesternacht viele Einsätze wegen Feuerwerk

Bereits vor der eigentlichen Silvesternacht war es zu mehreren Zwischenfällen mit Böllern gekommen. So musste sich die Polizei in Edenkoben beispielsweise um einen Fall kümmern, bei dem eine Frau mit Böllern beworfen wurde.

Die Frau war nach Polizeiangaben am Montagabend von der Arbeit gekommen und auf dem Parkplatz vor ihrem Haus beworfen worden. Die drei unbekannten Täter seien danach geflüchtet.

Auf einer Landstraße bei Miehlen im Rhein-Lahn-Kreis warfen Unbekannte am Samstag Böller aus einem Auto. Einer explodierte unter einem unbeteiligten Fahrzeug, wie die Polizei St. Goarshausen mitteilte. In Koblenz wurden Böller aus einem Auto auf Menschen geworfen.

In Herdorf im Landkreis Altenkirchen sprengten zwei Männer am Sonntag mit Böllern einen Zigarettenautomaten. Und am Dienstagnachmittag warfen Unbekannte ebenfalls in Herdorf einen gezündeten Böller in einen Altkleidercontainer.