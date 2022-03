Flugausfälle, Verspätungen und lange Wartezeiten - Streiks des Sicherheitspersonals an acht deutschen Airports haben den Flugverkehr am Dienstag massiv beeinträchtigt - auch in Frankfurt und Köln/Bonn.

Die Warnstreiks begannen teils schon am Montagabend um 22.00 Uhr, um Mitternacht und in den frühen Morgenstunden am Dienstag folgten weitere Ausstände. Weit über 100 Flüge fielen aus. Aufgerufen zu dem ganztägigen und nahezu flächendeckenden Warnstreik der privaten Sicherheitskräfte hatte die Gewerkschaft ver.di.

Allein am Drehkreuz Frankfurt sagten die Gesellschaften 118 von 790 geplanten Flügen ganz ab, wie der Betreiber Fraport berichtete. Zusteigen konnte am Rhein-Main-Flughafen niemand, stattdessen wurden nur Umsteiger abgefertigt. Ankommende Passagiere konnten wie überall den Flughafen wie gewohnt verlassen, da sie nach der Landung nicht mehr von den Sicherheitsdienstleistern überprüft werden. Von einer Anreise zum Flughafen hatte Fraport abgeraten, so dass es in den Terminals sehr ruhig blieb.

Die Gewerkschaft ver.di hat ihre Mitarbeiter der Luftsicherheitskontrolle zum Warnstreik aufgerufen - hunderte Flüge fallen aus. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Boris Roessler

Einschränkungen wurden auch vom Flughafen Köln/Bonn gemeldet: Dort konnten 50 von 60 Starts nicht stattfinden. Ähnlich war es am Flughafen in Stuttgart, wo nach Angaben einer Sprecherin 40 von 50 Abflügen abgesagt waren.

Gewerkschaft fordert höheren Stundenlohn

Ver.di fordert in den Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen, die Gehälter um mindestens einen Euro pro Stunde zu erhöhen. Wesentlich kostspieliger könnten regionale Angleichungen sowie vereinheitlichte Tarifgruppen werden, die den Arbeitgebern zufolge für einzelne Beschäftigte bis zu 40 Prozent mehr Gehalt bringen würden.

Die Arbeitgeber werfen der Gewerkschaft Maßlosigkeit vor, nachdem man bereits bis zu 22 Prozent angeboten habe. Nach vier Verhandlungsrunden wollen sich beide Seiten am Donnerstag in Raunheim bei Frankfurt erneut treffen.

Kritik am Ausstand

Die Luftverkehrsverbände kritisierten den ohne Urabstimmung geführten Ausstand schärfer denn je. Obwohl Flughäfen und Fluggesellschaften nicht Teil des Konfliktes seien, treffe der Streik in erster Linie den Luftverkehr und viele Tausende Reisende, erklärte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft.

Bereits in der vergangenen Woche hatte ver.di ganztägige Warnstreiks veranstaltet.