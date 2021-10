Zehn Monate ist es her, dass ein Mann mit einem Auto durch die Trierer Fußgängerzone gerast war und dabei fünf Menschen getötet und zahlreiche verletzt hat. Die Stadt will mit einem Sicherheitskonzept verhindern, dass so etwas oder Ähnliches noch einmal geschehen kann. Heute wurden die ersten Poller in der Innenstadt eingebaut.