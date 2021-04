Temperatur kann Selbsttest unwirksam machen

Eine Studie der Berliner Charité legt die Vermutung nahe, dass die Umgebungstemperatur bei der Test-Durchführung enorm wichtig ist. "Selbst zehn Minuten bei 37 Grad reichen aus, damit sie an Sensitivität, also an der Frage, wie viel Virus sie nachweisen können, deutlich verlieren", so der Studienleiter und Virologe Jan Felix Drexler. Besonders an heißen Sommertagen müsse man die Temperaturangaben auf den Beipackzetteln beachten, so Drexler. Andernfalls riskiere man Ansteckungsketten, die hätten verhindert werden können.