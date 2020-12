Auch viele Behörden in Rheinland-Pfalz sind im Shutdown. In den Städten und anderen Kommunen bietet aber der jeweilige Bürgerservice noch zwingend notwendige oder gesetzlich vorgeschriebene Dienstleistungen an.

Die Stadtverwaltung Mainz hat bis einschließlich 10. Januar 2021 alle Ämter für den Bürger- und Publikumsverkehr geschlossen.



Ausnahmen sind beispielsweise die KFZ-Zulassungsstelle, der Bürgerservice, das Amt für Soziale Leistungen und das Amt für Jugend und Familie. Dort sind telefonische Terminvereinbarungen oder Online-Terminvereinbarungen möglich.

Die Stadtverwaltung ist zwar besetzt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Dienst, die regulären Öffnungszeiten sind jedoch aufgehoben. Diese Vorsichtsmaßnahme diene dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, heißt es bei der Stadt Mainz.

In Trier noch bis Freitag geöffnet

In Trier sind sämtliche Ämter und Dienststellen der Stadtverwaltung noch bis Freitag geöffnet und ab 21. Dezember bis mindestens 4. Januar geschlossen. Hier müsse in jedem Fall telefonisch oder online ein Termin vereinbart werden. Viele Dienstleistungen biete das Rathaus online an.

Auch in anderen Städten wie in Koblenz sind Besuche grundsätzlich nur nach vorheriger Terminvereinbarung und mit Mund-Nasen-Bedeckung möglich. Das Bürgeramt und die Servicestelle des Bürgeramtes seien auch während des Winter-Shutdowns für wichtige, notwendige und unaufschiebbare Anliegen erreichbar. Bereits vereinbarte Termine blieben grundsätzlich bestehen.

Ohne einen Termin geht auch beim Kreis Ahrweiler oder dem Westerwaldkreis nichts mehr. Im Kreis Cochem-Zell dürfen nur Müllsäcke oder Führerscheine spontan abgeholt werden.

Verbraucherzentralen für Publikum geschlossen

Wegen des Lockdowns sind auch zahlreiche öffentliche Einrichtungen in der Westpfalz nur noch eingeschränkt erreichbar. So ist zum Beispiel das Rathaus in Pirmasens für den Besucherverkehr geschlossen, die Mitarbeiter sind per Telefon, E-Mail und Post zu erreichen. Persönliche Termine gibt es auch dort nur nach vorheriger Absprache.

Einen anderen Weg gehen die Stadtwerke Pirmasens: Sie halten ihr Kundencenter geöffnet – bitten aber auch darum, dass die Kunden den Kontakt zu den Stadtwerken möglichst telefonisch oder online aufnehmen.

Landesweit geschlossen für den Publikumsverkehr sind auch die Beratungsstellen der Verbraucherzentralen. Persönliche Beratungen finden nicht statt. Interessierte sollten das digitale Angebot nutzen.