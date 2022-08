Die Rettung der Ackerwildkräuter

Schöner roter Klatschmohn oder blaue Kornblumen - das steht häufiger am Feldrand. Aber es gibt viel mehr, was auf unseren Feldern wächst - neben dem, was dort angebaut wird: Ackerwildkräuter. Viele der 200 Arten sind extrem bedroht. In der Serie "Spitzenwissenschaft in Rheinland-Pfalz" geht es in dieser Folge um Forschungsteams aus Bingen. Sie wollen Ackerwildkräuter in Rheinland- Pfalz retten.