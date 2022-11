Rhytmische Sportgymnastik ist ihr Leben - in der Ukraine und in Hechtsheim

Eine Woche für die Vielfalt, die hat der Landessportbund ausgerufen. Und will damit zeigen, dass es an vielen kleinen Orten, nämlich in den Vereinen, schon ziemlich gut klappt mit den Themen, die im Großen oft so schwer sind: Integration, Antidiskriminierung, Inklusion. Beim TV Hechtsheim zeigt Tetiana Vrabiie, wie man nach einer Flucht neu starten kann.