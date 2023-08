Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ist erstmals bei einer Weltmeisterschaft bereits nach der Vorrunde ausgeschieden. Die Mannschaft um die in Germersheim geborene Jule Brand spielte am Donnerstag im Gruppenfinale im australischen Brisbane gegen Südkorea 1:1. Durch das Unentschieden verpasste Deutschland den Sprung ins Achtelfinale. Auch in Rheinland-Pfalz war die Enttäuschung nach dem WM-Aus groß.