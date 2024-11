Ob an der Panzerhaubitze, im Panzer oder am Flugabwehrsystem. Etwa 17.000 ukrainische Soldaten sind laut Bundeswehr bislang in Deutschland geschult worden - auch hier bei uns in Rheinland-Pfalz. Seit neustem werden in Deutschland aber auch ukrainische Soldaten für Einsätze mit Diensthunden ausgebildet. Zum Beispiel Minenspürhunde , Kampfmittelspürhunde und Schutzhunde. Wie die Ausbildung läuft, haben wir in Bitburg mitverfolgt.