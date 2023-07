Die Atheletinnen und Athleten um Gesa Krause und Julian Weber peilen eine Teilnahme in Paris an. Während sich Läuferin Krause nach der Geburt ihres Kindes aktuell im Aufbautraining befindet, will Speerwerfer Weber schon bei der Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27 August) nach einer Medaille greifen.