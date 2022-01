Schlittschuhlaufen hat ja immer einen ganz besonderen Zauber. Normalerweise gibt es in fast jeder größeren Stadt während der Winterzeit eine aufgebaute Eisbahn. Mal unter freiem Himmer oder provisorisch überdacht. Doch in Pandemiezeiten haben viele Betreiber entschieden, keine Eisbahn aufzubauen. In Bernkastel-Kues hat man trotz der vielen Unsicherheiten durch das Coronavirus die Eisbahn geöffnet. Heute konnten dort zum letzen Mal die Schlittschuhe angeschnallt werden. mehr...