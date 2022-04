Zwei Jahre lang fand die VDP-Weinbörse in Mainz nicht statt - coronabedingt. Sehr zum Leidwesen vieler Winzerinnen und Winzer, für die Messen wichtig sind, um Kontakte zu knüpfen. In diesem Jahr konnte die Börse wieder viele Gäste in der Mainzer Rheingoldhalle begrüßen. mehr...