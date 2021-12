Die Tischtennis-Bundesligisten vom TTC Grenzau haben zu Weihnachten eigentlich nur einen Wunsch: die Feiertage möglichst nicht auf einem Abstiegsplatz verbringen. Also musste am 4. Advent, unbedingt ein Sieg her. Doch der Gegner im Brexbachtal ist ein schwerer Brocken: der TTC Neu-Ulm. mehr...