Der Truck Grand Prix auf dem Nürburgring - er ist immer ein Riesen-Spektakel. An die 100.000 Besucher und Besucherinnen hat er diesmal angelockt. Sascha Lenz aus Urmitz am Rhein fuhr bei den beiden Rennen am Samstag auf Platz zwei. Und auch am Sonntag landete er wieder unter den ersten fünf.