"Licht an für die Demokratie": Unter diesem Motto haben am Sonntagabend Menschen in Bad Marienberg demonstriert. Mit Lichterketten und Taschenlampen zogen rund 150 Teilnehmer durch die Stadt im Westerwald. Mit dem Lichterspaziergang wollten sie ein Zeichen setzen für die Demokratie - und gegen Rassismus und Hass.