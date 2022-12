Die Bundeswehr ist in keinem guten Zustand und soll modernisiert werden. Doch Kritiker sagen, dass bisher unter Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) nicht viel passiert sei. Sie steht auch in der Kritik wegen der Probleme beim Millardendeal für neue Kampfjets, die in Büchel in Rheinland-Pfalz stationiert werden sollen. Am Dienstag hat Lambrecht ein Bekleidungszentrum der Bundeswehr in Simmern im Hunsrück besucht und hat sich dort zu den Vorwürfen geäußert.