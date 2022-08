Die Theodor-Heuss-Brücke: eines von zahlreichen bisher beleuchteten Bauwerken in Mainz, das bald in der Nacht dunkel bleibt. Das ist Teil eines Energiespar-Plans, den die Landeshauptstadt vorgestellt hat. Und auch in Landau hat sich der Oberbürgermeister zu dem Ziel geäußert, 15 Prozent Energie einzusparen. mehr...