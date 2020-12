Die Maskenpflicht wurde bundesweit und damit auch in Rheinland-Pfalz am ersten Dezembermontag in öffentlichen Verkehrsmitteln verstärkt kontrolliert. Mehrere hundert Bundespolizisten und Bahnsiicherheitskräfte waren dafür im Einsatz. Der Bund hatte die Länder aufgerufen, sich an den Kontrollen zu beteiligen. mehr...