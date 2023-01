Im Alter von 95 Jahren ist Papst Benedikt XVI. am 31.12.2022 in Rom verstorben. Für das emeritierte Oberhaupt der katholischen Kirche gab es am Samstagvormittag eine Andacht im Mainzer Dom. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf würdigte dabei den früheren Papst als "Jahrhundertpersönlichkeit".