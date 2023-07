Bei einem Unfall, bei Feuer, bei einem größeren Unglück ist es wichtig, schnell zu reagieren und Hilfe zu holen. Dazu müssen Menschen in Not in wenigen Worten beschreiben, wo sie sind und was passiert ist. Künstliche Intelligenz soll dabei helfen, etwa Sprachbarrieren zu überwinden. In Mainz gab es dazu einen Einblick in ein großes Forschungsprojekt beim Deutschen Roten Kreuz.