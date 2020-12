"Oh, wie schön ist Panama" - eine der bekanntesten Geschichten von Janosch. Bär und Tiger machen sich auf nach Panama und am Ende landen sie doch wieder zu Hause und stellen fest - hier ist es auch schön. Zurzeit könnte es "Oh, wie schön ist Neustadt" heißen. Denn Neustadt an der Weinstraße wird in der Adventszeit zur Janosch- Stadt. mehr...