100 Filme gibt es seit Donnerstagabend in den nächsten elf Tagen in den Mainzer Kinos zu sehen. Das Festival des deutschen Kinos (FILMZ) wurde am Donnerstag mit einer Gala feierlich eröffnet. Seit 21 Jahren gibt es das Festival nun schon. Es ist das älteste Filmfestival in Rheinland-Pfalz. mehr...