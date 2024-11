Die Nibelungen-Festspiele in Worms sind ein Höhepunkt im Kulturkalender in Rheinland-Pfalz. Für den Festivalsommer 2025 laufen jetzt schon die Planungen: Am Donnerstag hat der Ticket-Vorverkauf begonnen, bereits am Mittwoch wurde das neue Stück vorgestellt. Der Erfolgsautor Roland Schimmelpfennig hat es geschrieben.