Die Unesco-Auszeichnung für die SchUM-Stätten in Speyer, Worms und Mainz als Welterbe wird als großer Erfolg gefeiert. Das Jüdische Welterbe aus dem mittelalterlichen "Jerusalem am Rhein" künftig an zahlreiche Tagestouristen zu vermitteln, wird eine anspruchsvolle Aufgabe sein. mehr...