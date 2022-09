Über 800 Mädchen und Jungen haben in Worms beim Kinderturnfest des Rheinhessischen Turnerbundes mitgemacht, dem größten Event dieser Art für den Nachwuchs in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr. Endlich ist das wieder möglich. Denn Corona hat den Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen dramatisch verschärft. mehr...