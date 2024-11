Heitere Aussichten für Rheinland-Pfalz: Am Donnerstag zeigt sich in weiten Teilen des Landes die Sonne, wie SWR-Wetterexperte Stefan Laps in seiner Vorhersage erläutert. Einzig im Westerwald trüben Wolken das Bild, vereinzelt kann es dort regnen. Mit Höchsttemperaturen zwischen fünf und zehn Grad bleibt es im ganzen Land recht mild.