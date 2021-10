Viele Schulden im Jahr 2022: Die Sondierungen und Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP sehen große Investitionen in den nächsten Jahren vor. An der Börse wird das kritisch begutachtet, doch grundsätzlich steht man Investitionen in die Digitalisierung, die Infrastruktur und die Wirtschaft positiv gegenüber, sagt ARD-Börsenexperte Stefan Wolff. mehr...