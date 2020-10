Lüften, Maske tragen, Abstand halten. So sah der erste Schultag für die meisten Schülerinnen und Schüler nach den Herbstferien aus. Weil in den vergangenen Tagen die Zahl der Corona-Infektionen rasant gestiegen ist, müssen sich die Kinder und Jugendlichen an einige neue Maßnahmen halten, damit der Regelunterricht weitergehen kann. mehr...