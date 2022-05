Gerade mal vor vier Wochen fand auf der US-Airbase in Ramstein die internationale Ukraine-Konferenz statt. Partner aus mehr als 40 Staaten waren dort zusammengekommen. Am Mittwoch beging die Airbase ein Jubiläum, auf das sie stolz ist: 80 Jahre Lufttransportstaffel. Sie ist in Ramstein stationiert. mehr...