Die Farbe Orange dominiert am Mittwochabend weltweit. Viele Bauwerke wie die Theodor-Heuss-Brücke in Mainz sind in orangefarbenes Licht getaucht. Kirchen und Museen machen auch mit. Wie das historische Museum der Pfalz in Speyer. Eine Aktion zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. mehr...