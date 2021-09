Ab dem 27. September können Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz Finanzhilfen für den Wiederaufbau beantragen. Für was es Geld gibt und wie es beantragt werden kann, haben Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und weitere Kabinettsmitglieder am Freitag vorgestellt. mehr...