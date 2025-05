Ein Bundesland feiert sich selbst und die Menschen, die dort wohnen: Am Freitagabend ist in Neustadt an der Weinstraße der Rheinland-Pfalz-Tag eröffnet worden. Mehr als 200.000 Besucherinnen und Besucher werden bis Sonntagabend erwartet. Sie sehen auf den Bühnen ein Programm aus Information, Kultur und Unterhaltung.