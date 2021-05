In Rheinland-Pfalz starten zum ersten Mal die neuen Pfingstferien. Eigentlich die perfekte Urlaubszeit, doch die Corona-Pandemie und das Wetter machen den kühnsten Urlaubsplänen einen Strich durch die Rechnung. Möglich ist aber doch einiges und das nutzen die Menschen zum Beispiel in Leiwen an der Mosel. mehr...