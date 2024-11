Die ersten Schneeflocken des Herbstes sind gefallen. Und es bleibt in RLP zunächst noch winterlich kalt, die letzten Schneeschauer allerdings ziehen am Donnerstagvormittag Richtung Südosten ab, kündigte SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert in ihrer Vorhersage an. Am Wochenende erwarten uns dann frühlingshafte Werte bis 17 Grad!