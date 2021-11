Seit Schließung der Impfzentren fehlt es auch in Rheinland-Pfalz an Impfmöglichkeiten. Zunehmend wollen darum auch Krankenhäuser aushelfen - wie in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Hier ist gerade im Marienhaus-Klinikum ein Mini-Impfzentrum entstanden. Am Montag geht es dann mit dem Impfen los. mehr...