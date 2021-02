Kommenden Montag startet in Rheinland-Pfalz der Wechselunterricht in den Grundschulen. Am selben Tag wollen die Gesundheitsminister entscheiden, ob Grundschullehrerinnen und Erzieher früher geimpft werden dürfen als bisher geplant war. Sie sollen in der Impfpriorisierung weiter nach vorne rücken. Der Beschluss gilt als sicher. Dafür hatte sich auch Rheinland-Pfalz eingesetzt. mehr...