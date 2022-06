Die 15-jährige Josephine Stelter spielt Geige mit Erfolg und nimmt an dem Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" teil. Ihr Talent und ihr Fleiß bringen ihr viele Preise ein. Sie spielt im Landes- und im Bundesjugendorchester. Mit ihren Geschwistern wird sie an der Jungen Streicherakademie in Mainz ausgebildet. mehr...