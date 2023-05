Die Präsidentenwahl in der Türkei hat im ersten Wahlgang keinen Sieger hervorgebracht. Damit müssen sich Amtsinhaber Erdogan und Oppositionsführer Kilicdaroglu am 28. Mai noch einmal dem Votum der Bürgerinnen und Bürger stellen. Dazu gehören auch die Menschen mit türkischem Pass, die in Rheinland-Pfalz leben. Sie können ihre Stimme, wie schon im ersten Wahlgang, im türkischen Konsulat in Mainz abgeben - zwischen dem 20. und 24. Mai. Einschätzungen zur Türkei-Wahl von SWR-Redakteur, Christian Buttkereit: