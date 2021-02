Seit Montag ist auch der Impfstoff von AstraZeneca in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Weil ihn in Deutschland nur Menschen unter 65 Jahren bekommen, werden die Ampullen zunächst an Beschäftigte aus Gesundheitsberufen verteilt. Unabhängig davon gab Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) einen Ausblick auf die Impfstrategie für März. mehr...