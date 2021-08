Solidarität ist das Prinzip des Konzertes, das am 15. August in Koblenz stattfindet. Bei dem Konzert greifen Hände in die Saiten und Tasten, anstatt zur Schaufel und Besen. Und auch das, um zu helfen. SWR Aktuell hat Musiker getroffen, die Hilfe anbieten und welche, die sie brauchen. mehr...