In Rheinland-Pfalz wartet das Wetter am Donnerstag nicht mit großen Überraschungen auf: Meist bleibt es regnerisch und trüb, wie Claudia Kleinert in ihrer Vorhersage sagt. Einzig in Eifel und Westerwald kann es am Nachmittag etwas auflockern und die Sonne zum Vorschein kommen. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen sechs und zehn Grad.