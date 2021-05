Darauf haben Viele gewartet. Seit heute ist in Teilen des Landes wieder mehr möglich. Wenn die Inzidenz stimmt und fünf Tage in Folge unter 100 liegt. Dann kann man wieder - unter Auflagen - in den Urlaub fahren und Geschäfte dürfen öffnen. Wie beispielsweise heute im Kreis Mainz-Bingen. mehr...