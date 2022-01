Bildungsministerin Hubig (SPD) hat die Kritik der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) an dem neuen Kita-Zukunftsgesetz zurückgewiesen. Es ist seit gut einem halben Jahr in Rheinland-Pfalz in Kraft. Hubig betonte, das Gesetz sei zusammen mit der GEW erarbeitet worden. Bei der Umsetzung gebe es noch Schwierigkeiten vor Ort, das Land unterstütze die Kindertagesstätten aber dabei. mehr...