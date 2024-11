Auch in Rheinland-Pfalz nutzen Betrüger vermehrt eine neue Betrugsmasche mit manipulierten QR-Codes - das sogenannte Quishing. In Landau etwa brachten Kriminelle vor einigen Wochen solche QR-Codes an Parkplatzautomaten an. Wie die Masche funktioniert und wie Sie sich schützen können, erfahren Sie hier.