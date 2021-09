Was hat dieser riesige Sandkasten in der Trierer Innenstadt zu suchen? Viele Bürgerinnen und Bürger wissen es: es findet mal wieder "Trier spielt" statt. Dabei wird die Fußgängerzone in einen Parcours mit 50 Spielstationen verwandelt. Seit 20 Jahren gibt es die Aktion, nur im vergangenen Jahr musste sie wegen Corona ausfallen. mehr...