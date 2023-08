Nach den Einschränkungen der vergangenen Jahre durch Niedrigwasser im Rhein oder auch Corona freuen sich Veranstalter, Teilnehmer und Besucher auf ein Rhein in Flammen ganz so wie früher. Feste entlang des Rheinufers, beispielsweise in Koblenz, Braubach und Lahnstein, bilden einen passenden Rahmen für den Höhepunkt am Samstagabend: Das große Feuerwerk zwischen Spay und Koblenz.