Die Närrinnen und Narren in Ludwigshafen haben am 11.11. gefeiert und laut Ahoi gerufen. Sie wollten sich die Stimmung nicht vermiesen lassen, obwohl am Tag zuvor der traditionelle gemeinsame Fasnachtsumzug mit Mannheim im Februar abgesagt worden war. Die Gründe für die Absage sind vielfältig. mehr...