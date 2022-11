Dass Frauen Fußball spielen, ist heute normal. Vor ein paar Jahrzehnten sah das noch anders aus. Vor 40 Jahren, am 10. November 1982, wurde das erste offizielle Länderspiel der Frauen-Nationalmannschaft ausgetragen. Birgit Dahlke, geborene Bormann, erzielte damals in Koblenz ein Tor und erinnert sich an ihre Zeit als Fußballerin. mehr...