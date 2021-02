Es gibt einen rheinland-pfälzischen Stufenplan zu möglichen Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Mit diesem Konzept geht Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in die Bund-Länder-Gespräche, wo über mögliche Lockerungen beraten werden soll. Wann darf was wieder aufmachen? Friseure, Kitas oder Schulen? mehr...