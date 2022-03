Wo die Landesgartenschau in fünf Jahren stattfindet, darüber entscheidet die Landesregierung Ende des Monats. Die sechs Kommunen, die sich für die Schau bewerben, haben im Mainzer Landtag ihre Konzepte vorgestellt. Die Konkurrenz ist diesmal so groß wie noch nie. Ein Vorbild für alle: die Landesgartenschau 2015 in Landau. mehr...